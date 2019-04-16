"Арсенал" пробился в зону Лиги чемпионов, "Реал" почти опозорился в Леганесе

Победу над "Уотфордом" принес единственный точный удар Пьера-Эрика Обамеянга на 10-й минуте встречи. После 33 матчей у "канониров" стало 64 очка, ровно столько же и у "Челси", но "пенсионеры" провели на один матч больше. До третьего место подопечным Унаи Эмери всего одно очко.

32-й тур испанской Примеры завершился матчем в Леганесе, где местный одноименный клуб принимал мадридский "Реал". Команда Зидана в очередной раз показала довольно блеклый футбол и если бы не Карим Бензема, забивший пятый гол в четырех встречах из Леганеса мадридцы могли уехать с десятым поражением в чемпионате. Гол француза спас для Зидана ничью 1:1 и шансы на второе место: до "Атлетико" "Реалу" четыре очка.