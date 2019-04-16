Мировые политики сочувствуют в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери

"Горящий Нотр-Дам ранит в самое сердце. Наши мысли - со всеми, кто борется с пожаром, с нашими французскими друзьями. Вместе с ними мы надеемся, что люди не пострадают", - написал глава МИД Германии Хайко Маас в Twitter.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что ему больно видеть, как горит символ Франции и всей европейской культуры.

"Больно сидеть эти ужасные картины горящего Нотр-Дама. Нотр-Дам - это символ Франции и нашей европейской культуры. Наши мысли - с французскими друзьями", - написал он в Twitter.

Мэр Лондона Садик Хан назвал сцены охваченного огнем Собора Парижской Богоматери душераздирающими. "Лондон разделяет сегодня скорбь с Парижем", - заявил Хан.

В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск отметил в Twitter: "Нотр-Дам Парижа это Нотр-Дам всей Европы". "Мы все соболезнуем Франции сегодня", - говорится в его сообщении.

Также сочувствие выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я в ужасе от фотографий из Парижа с охваченным огнем Собором Парижской Богоматери. Мои мысли с народом и правительством Франции", - написал он в Twitter.

Пожар начался в понедельник около 18:50 по местному времени (19:50 по Таллинну). На данный момент огонь ликвидирован.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.