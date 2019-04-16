Смотрите, как выглядит здание посольства, на открытие которого Керсти Кальюлайд летит в Москву

Восстановленное за 20 миллионов евро охристо-желтое здание посольства Эстонии в Москве по сравнению с окружающими его, выглядящими словно уставшими постройками, кажется настоящей жемчужиной. Основательнее всего внутри здания отреставрировали бальный зал, который теперь готов для приема почти 300 гостей, пишет Postimees.
«Исторические помещения восстановлены достойно», - заверила одна из авторов проекта, архитектор бюро KAOS Arhitektid Маргит Ауле.
Здание посольства, расположенное неподалеку от знаменитого Старого Арбата, было построено в 1903 году по заказу торговца книгами Владимира Думнова. Речь идет о барском доме в раннем юнгендстиле, в интерьере которого до сих пор сохранилось много оригинальных вещей, принадлежавших семье Думновых: картины, мебель, хрустальные люстры, потолки с гипсовой отделкой и мраморные камины.
«В здание в большом количестве сохранены художественные ценности и мебель является словно срезом истории посольства, которую мы смогли тематически задействовать в интерьерах в виде олицетворяющих свое время убранств, рассказывающих о прежних государственных порядках и общественном быте, - сказала Маргит Ауле. – В сотрудничестве с Аларом Нурксом (из Эстонского художественного музея – ред.), мы укомплектовали художественные ценности в помещениях по эпохам».
Действительно праздничный и торжественный облик, по словам Ауле, получил бальный зал посольства, где можно достойно организовывать приемы, первый из которых в нынешний четверг будет посвящен открытию здания после реставрации. Грандиозным получился и лестничный холл, который прежде был очень темным, но, благодаря расширению стен и частичному удалению потолочных перекрытий и установке широкой лестницы помещение очень изменилось: «Таких усадьб в Эстонии нет, не могу провести параллели».
Принципиальным обновлением при перестройке здания посольства стало то, что все рабочие помещения дипломатов теперь находятся в пристройке, построенной в 1982 году, где раньше находились только жилые комнаты. В исторической части здания теперь находятся только представительские помещения и резиденция посла. Полностью перестроен внутренний двор посольства, где теперь также можно проводить мероприятия.
Перестройка здания эстонского посольства в Москве, находившегося в плохом состоянии, было долгосрочным проектом, который длился более четырех лет: проектирование начали в начале 2015 года.
«Все это время мы постоянно находились как бы внутри здания – начиная с того, что, знакомясь с домом, мы в нем ночевали, напитываясь тамошним бытом, - рассказала Маргит Ауле. – По многим решениям пришлось вмешиваться и физически. Московский стиль такой, что – вот эти дома должны быть синими. Но у нас имелась теория, что здание изначально было охристо-желтым. Для ее подтверждения я залезла по лестнице и отковыряла на главном фасаде слои краски – охристый и проявился. Теперь здание посольства стало замечательным акцентом на монохромной улице. Также пришлось применить детективный инстинкт и сломать в правильном месте, чтобы найти старые оконные проемы, чтобы их восстановить и добавить света в здание».
В лице эстонского посольства центр Москвы получил очень красивый дом, который, как утверждает архитектор, очень подходит для района: «Особенность района заключается в том, что он не является районом дворцов современных богачей, это – скрытое местечко, с историей, сохранившей дореволюционный культурный слой России. Это особенное и очень московское место».
Отреставрированное посольство Эстонии в Москве
Архитектура и внутренняя архитектура: бюро KAOS Arhitektid (Маргит Аргус, Маргит Ауле, Тоомас Адрикорн, Кайко Кердманн).
Главный проектировщик: Innopolis Insenerid
Строитель: Nordeo E
Яркий переезд
Эстония выкупила нынешнее здание посольства в 1920 году, когда в Москве работала предусмотренная Тартуским мирным договором комиссия по оптации в Эстонию в составе 80 человек.
В феврале 1940 года в газете «Esmaspäev» вышло красочное, но, к сожалению, анонимное описание того, как происходила покупка дома. «Первой задачей делегации стало – позаботиться о собственном доме. От руководителя отдела домов и земель я получил разрешение для передачи в пользование эстонской делегации одного дома по моему выбору. Мы нашли такой дом на Малой-Кисловской, 5, где нам отдали и второе, находящееся на том же участке здание. Дом принадлежал братьм Думновым, которые жили там с княгиней Потопчиной и графиней Евелиновой. В том же доме находились также налоговые инспекторы, группа актрис и какое-то подразделение кавалерии».
Освобождение здания от жильцов, по словам автора, потребовалось вмешательство: «Только собственник дома Думнов выразил нам еще одну просьбу: позволить им жить в доме до тех пор, пока жив его старший 92-летний брат. Мы не хотели быть бессердечными. Но ждали все же нетерпеливо, когда старый Думнов умрет, чтобы мы, наконец, смогли войти в свой дом. Это произошло через несколько недель».