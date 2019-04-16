Смотрите, как выглядит здание посольства, на открытие которого Керсти Кальюлайд летит в Москву

Отреставрированное посольство Эстонии в Москве

Архитектура и внутренняя архитектура: бюро KAOS Arhitektid (Маргит Аргус, Маргит Ауле, Тоомас Адрикорн, Кайко Кердманн).

Главный проектировщик: Innopolis Insenerid

Строитель: Nordeo E

Яркий переезд

Эстония выкупила нынешнее здание посольства в 1920 году, когда в Москве работала предусмотренная Тартуским мирным договором комиссия по оптации в Эстонию в составе 80 человек.

В феврале 1940 года в газете «Esmaspäev» вышло красочное, но, к сожалению, анонимное описание того, как происходила покупка дома. «Первой задачей делегации стало – позаботиться о собственном доме. От руководителя отдела домов и земель я получил разрешение для передачи в пользование эстонской делегации одного дома по моему выбору. Мы нашли такой дом на Малой-Кисловской, 5, где нам отдали и второе, находящееся на том же участке здание. Дом принадлежал братьм Думновым, которые жили там с княгиней Потопчиной и графиней Евелиновой. В том же доме находились также налоговые инспекторы, группа актрис и какое-то подразделение кавалерии».

Освобождение здания от жильцов, по словам автора, потребовалось вмешательство: «Только собственник дома Думнов выразил нам еще одну просьбу: позволить им жить в доме до тех пор, пока жив его старший 92-летний брат. Мы не хотели быть бессердечными. Но ждали все же нетерпеливо, когда старый Думнов умрет, чтобы мы, наконец, смогли войти в свой дом. Это произошло через несколько недель».