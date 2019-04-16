Deutsche Bank вызван в Конгресс США по делу о финансах Трампа

Сразу два комитета Палаты представителей Конгресса США направили повестки Deutsche Bank и ряду других кредитных учреждений в рамках расследования дела о финансах президента США Дональда Трампа, пишет DW.com. Председатель комитета по делам разведки - демократ Адам Шифф заявил, что расследование связано с обвинениями по поводу возможного иностранного влияния на политический процесс в США, сообщила газета The New York Times (NYT) в понедельник, 15 апреля. Конкретно речь идет о подозрениях в том, что иностранные субъекты, в том числе Россия, могли оказывать влияние на Трампа, членов его семьи или помощников.

Шифф отметил, что направленная Deutsche Bank повестка является дружественной, поскольку он ожидает, что этот банк будет и впредь сотрудничать с комитетами Конгресса. Со своей стороны Deutsche Bank подчеркнул, что он привержен продуктивному диалогу. Помимо этого крупнейшего немецкого частного банка, повестки направлены также Citigroup, JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp.

Председатель комитета по финансам Палаты представителей Максин Уотерс указала, что потенциальное использование американской финансовой системы в незаконных целях вызывает очень серьезную обеспокоенность. Она сказала, что ее комитет, в числе прочего, проверяет, имеют ли возможные нарушения отношение к Трампу.

Долговые обязательства перед Deutsche Bank

По словам Адама Шиффа, конгрессменов, в частности, интересует, использовала ли Россия отмытые деньги для трансакций с основной компанией Дональда Трампа The Trump Organization, которая контролирует такие сферы бизнеса президента, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Фирмы Трампа на протяжении многих лет получали выгоду от российских инвестиций, отмечает NYT.

Касательно Deutsche Bank выяснилось, что Трамп имеет долговые обязательства перед Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму не менее 130 млн долларов. Эти обязательства касаются недвижимости, в том числе Trump International Hotel в Вашингтоне.