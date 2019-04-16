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Наличие интернет-соединения сегодня можно практически приравнять к правам человека, но так было не всегда. Старшие поколения еще помнят те времена, когда интернет мало где можно было встретить, а его скорость была настолько ужасна, что приходилось, скрипя зубами, несколько томительных минут дожидаться скачивания одной картинки, пишет автор техноблога Digitark Эрки Орас.

И пусть сейчас интернетом может воспользоваться практически каждый желающий, его скорость не всегда бывает стабильна, что зависит от различных обстоятельств. Даже сегодня случается, что некоторые связанные с интернетом процессы занимают неоправданно много времени. В такой ситуации всегда стоит знать входящую и исходящую скорость интернета.

Если в вашем компьютере используется какая-либо из последних версий Windows (начиная с Windows XP), на помощь придет маленькая программа NetSpeedMonitor, которая расположит показатели скорости интернета на панели задач у нижнего края экрана.