Цены на бензин продолжают ползти вверх

На прошлой неделе цены на Euro 95 достигли уровня 1,399 евро за литр, дизтопливо стоило 1,359 евро, а Euro 98 - 1,449 евро за литр, передает Rus.ERR .

«Рост цен на топливо до рекордно высокого уровня связан не с переходом на биотопливо или использованием биодобавок в ископаемом топливе, а с ростом цен на мировом рынке и повышенным спросом на бензин, который наблюдается каждой весной», - сказал глава отдела маркетинга и связей с общественностью Neste Ристо Сюллусте.