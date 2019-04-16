Цены на бензин продолжают ползти вверх

Розничные цены на бензин марки Euro 95 на столичных АЗС Neste и Circle K в начале этой недели выросли до 1,429 евро за литр, впервые за долгое время превысив отметку в 1,4 евро за литр. Стоимость дизельного топлива выросла до 1,389 евро за литр.
На прошлой неделе цены на Euro 95 достигли уровня 1,399 евро за литр, дизтопливо стоило 1,359 евро, а Euro 98 - 1,449 евро за литр, передает Rus.ERR.
«Рост цен на топливо до рекордно высокого уровня связан не с переходом на биотопливо или использованием биодобавок в ископаемом топливе, а с ростом цен на мировом рынке и повышенным спросом на бензин, который наблюдается каждой весной», - сказал глава отдела маркетинга и связей с общественностью Neste Ристо Сюллусте.
Хотя с 1 апреля в Euro 95 повышен обязательный уровень биодобавок, это еще не сказалось на ценах, потому что автозаправочные станции пока продают старые запасы топлива.