«Клипперс» совершили самый большой камбэк в истории плей-офф НБА

«Клипперс» вырвали победу у «Голден Стэйт» во 2-м матче серии первого раунда плей-офф. Встреча состоялась на «Оракл-арене» и завершилась со счетом 135:131 в пользу гостей, передает sports.ru.
За 7:31 до конца 3-й четверти встречи преимущество «Уорриорз» достигло 31 очка (94:63), но удержать этот перевес хозяевам не удалось. Этот камбэк стал самым большим в истории плей-офф.
Рекорд принадлежал «Лейкерс», которые в 1989 году обыграли «Сиэтл» в 4-м матче серии (97:95, 4-0), уступая по ходу встречи 29 очков (12:41).