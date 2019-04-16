На Чудском озере погиб рыбак

Вчера, 15 апреля, в 19:45 в центр тревоги сообщили, что в районе улицы Лийва в Калласте (волость Пейпсияэре) рыбак выпал из лодки в воду.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, еще один рыбак на другой лодке доставил находившегося в воде человека к берегу. Спасатели попытались привести его в чувства, но, к сожалению, безуспешно.
Как передает Лыунаский спасательный центр, 53-летний мужчина, переданный затем скорой помощи, был признан мертвым. Точные обстоятельства произошедшего установит полиция.
Для обеспечения безопасности спасатели рекомендуют:
- Перед тем, как выходить на лодке на водоем, оповестить о своих планах близких.
- Предварительно убедиться, что спасательное оборудование на борту находится в рабочем состоянии, а все люди имеют спасательные жилеты и они закреплены на них надлежащим способом.
- Одевайтесь по погоде.
- Не перегружайте лодку.
- Передвигайтесь по центральной части лодки и держите равновесие.
- Находясь в лодке, необходимо сидеть.
- Не раскачивайте лодку и не совершайте резких движений.
- Если необходимо поменяться местами, за раз возможно перемещение только одного человека.
- Если необходимо покинуть лодку, используйте для этого ее носовую часть или корму.