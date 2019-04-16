На Чудском озере погиб рыбак

Когда спасатели прибыли на место происшествия, еще один рыбак на другой лодке доставил находившегося в воде человека к берегу. Спасатели попытались привести его в чувства, но, к сожалению, безуспешно.

Как передает Лыунаский спасательный центр, 53-летний мужчина, переданный затем скорой помощи, был признан мертвым. Точные обстоятельства произошедшего установит полиция.

Для обеспечения безопасности спасатели рекомендуют:

- Перед тем, как выходить на лодке на водоем, оповестить о своих планах близких.

- Предварительно убедиться, что спасательное оборудование на борту находится в рабочем состоянии, а все люди имеют спасательные жилеты и они закреплены на них надлежащим способом.

- Одевайтесь по погоде.

- Не перегружайте лодку.

- Передвигайтесь по центральной части лодки и держите равновесие.

- Находясь в лодке, необходимо сидеть.

- Не раскачивайте лодку и не совершайте резких движений.

- Если необходимо поменяться местами, за раз возможно перемещение только одного человека.