Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: водитель легкового автомобиля умер в больнице

В волости Пыльтсамаа на 137-м км дороги Таллинн-Тарту-Выру 11 апреля до полудня произошло ДТП. По предварительным данным, на крутом повороте столкнулись ехавший со стороны Таллинна в сторону Тарту фургон Renault, за рулем которого был 26-летний мужчина, и двигавшийся ему навстречу автомобиль Toyota Auris, за рулем которого был 71-летний мужчина.

В результате столкновения фургон вылетел в кювет, а легковой автомобиль остановился у обочины. В ДТП оба автомобиля так сильно деформировались, что спасателям пришлось вырезать водителей из машин.

Как водитель фургона, так и легкового автомобиля пострадали и были госпитализированы. К сожалению, травмы 71-летнего водителя Toyota были настолько серьезны, что медикам не удалось спасти его жизнь и он скончался через несколько дней в больнице.

Следователь по особым делам Йыгеваского отделения полиции Тарво Аас сказал, что причина аварии пока неизвестна, но для ее выяснения начато уголовное производство и заказаны необходимые экспертизы.

«Оба водителя были трезвы и были пристегнуты, у них есть водительские права соответствующей категории и шины машин соответствовали требованиям. Также дорожные и погодные условия в то время были хорошими. Что могло привести к такому трагическому ДТП, на данный момент неизвестно. Проверяем различные версии», - сказал он.