Вт, 16.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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Неожиданно: больше половины территории Эстонии остается незаселенной

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В пределах административных границ городов самая большая площадь незаселенной территории в Пярну, в то время как в Раквере и Выру незаселенная территория отсутствует.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Если считать незаселенной территорию, где в каждом конкретном квадратном километре не живет ни одного человека, то доля такой территории в Эстонии составляет 52%.

Наибольшая площадь незаселенной территории на Сааремаа (1519 кв. км), в волости Алутагузе (1143) и волости Ляэне-Вигула (947), а наименьшая - на острове Кихну (3,5 кв. км), передает Rus.ERR со ссылкой на Департамент статистики.

В пределах административных границ городов самая большая площадь незаселенной территории в Пярну (487 кв. км), в то время как в Раквере и Выру незаселенная территория отсутствует.

По удельному весу незаселенной территории лидируют волости Алутагузе (78%), Саарде (74%) и Люганузе (73%), а также город Нарва-Йыэсуу (72%).

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