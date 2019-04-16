Неожиданно: больше половины территории Эстонии остается незаселенной

Если считать незаселенной территорию, где в каждом конкретном квадратном километре не живет ни одного человека, то доля такой территории в Эстонии составляет 52%.
Наибольшая площадь незаселенной территории на Сааремаа (1519 кв. км), в волости Алутагузе (1143) и волости Ляэне-Вигула (947), а наименьшая - на острове Кихну (3,5 кв. км), передает Rus.ERR со ссылкой на Департамент статистики.
В пределах административных границ городов самая большая площадь незаселенной территории в Пярну (487 кв. км), в то время как в Раквере и Выру незаселенная территория отсутствует.
По удельному весу незаселенной территории лидируют волости Алутагузе (78%), Саарде (74%) и Люганузе (73%), а также город Нарва-Йыэсуу (72%).