Шедевры Notre Dame: что спасено и что могло быть утрачено безвозвратно

Огнем была повреждена большая часть крыши собора, в котором хранится множество предметов искусства. По первым свидетельствам, многие из них могли уцелеть в огне. Согласно другим источникам, ситуация вызывает беспокойство. Сильно пострадал большой орган.

Представитель собора Патрик Шове заявил вчера вечером, что туника Святого Людовика и Терновый венец, надетый римлянами на голову Христа перед распятием, спасены.

Терновый венец ФОТО: Wikipedia

Сцена Страстей Христовых, которые католики вспоминают именно на святой неделе, и другие предметы искусства, находившиеся в ризнице, могли быть спасены из огня, однако до сих пор никакой официальной описи не поступало.

Помимо Тернового венца в соборе хранятся две другие реликвии, связанные со Страстями Христовыми: кусочек креста и гвоздь. Кроме того, три реликвии хранились в обрушившемся шпиле: частица Тернового венца, частица мощей Св. Дени и Св. Женевьевы.

В то же время «большие картины» собора, пожертвованные ему ремесленными цехами, между 1630 и 1707 годами, не были уничтожены. Всего их существовало 76, из них 13 по-прежнему выставлялись для публики в Notre Dame.

ФОТО: Wikipedia

Эти картины, расположенные в арках нефа, хора и части трансепта изображают жизнь апостолов. По состоянию на конец вчерашнего вечера была неизвестна судьба таких произведений, как «Сретение» Жана Жувене (1716) и «Св. Фома Аквинский» Антуана Николя (1648). Шестнадцать статуй, изображающих двенадцать апостолов и четырех евангелистов, оказались в безопасности, поскольку были незадолго до этого отправлены на реставрацию. Сам шпиль Виолле-ле-Дюка (1860) обрушился.

Витражи подверглись сильному жару

Многое непонятно пока с витражами. Под воздействием жара и в результате падения конструкций стекло могло разрушиться, а удерживающий их свинец – расплавиться.

Три розетки Notre Dame, витражи, изображающие райские цветы, были конструированы в XIII веке, а потом несколько раз реставрировались. Северная и южная розетки, самые большие, составляют 13 метров в диаметре. На них изображены пророки, святые, ангелы, короли, сцены из житий и т.д.

ФОТО: Rus.Postimees

Три органа являются историческими памятниками

Существует также беспокойство относительно трех органов, в частности, большого органа. Он был построен в XV веке и достраивался вплоть до XVIII-го. Он пережил Революцию, не получив никакого ущерба, «несомненно, благодаря интерпретации патриотической музыки», как сообщается на сайте собора. Последняя его реставрация проводилась в 2014 году. В его конструкции использовался сплав олова и свинца, которые очень легко плавятся при сильном огне.