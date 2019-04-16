Бобслеистка подала в суд на росийских чиновников за то, что ей дали допинг

Сергеева, которая является пилотом в бобслее, попалась в Пхенчхане на запрещенном препарате триметазидин. Первоначально глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба утверждал, что у Сергеевой были проблемы с сердцем и она вообще не должна была получить допуск на Олимпиаду. А препарат был якобы нужен ей для поддержания нормального сердечного ритма.

Впоследствии спортсменке – по крайней мере, на международном уровне – удалось доказать, что все совсем не так. Примесь триметазидина содержалась в абсолютно легальной добавке метионин, которую Сергеева получала от ФМБА. Знать об этой примеси Сергеева не могла – в упаковке и в описании препарата она не упоминается, и даже предполагаемый эффект от триметазидина существенно отличается от эффекта метионина, который, по сути, представляет собой лишь аминокислотный комплекс. Получается, что вины спортсменки нет: она принимала разрешенный препарат в указанной ей доктором дозировке.

Факт наличия примеси в метионине, который принимала Сергеева, подтвердили две лаборатории – в Белоруссии и в Австрии. С этими доводами согласилась Международная федерация бобслея и скелетона – дело Сергеевой в Спортивном арбитражном суде было закрыто еще осенью, и даже со стороны ВАДА никаких вопросов к завершению дела не возникло. Весь зимний сезон Сергеева выступала без ограничений.

Но теперь Сергеева отважилась на беспрецедентный шаг: она впервые в российской спортивной истории пробует через суд призвать к ответу тех, из-за кого она пострадала. Это ФМБА (ведь препарат распространялся в сборной по его линии) и завод-изготовитель злосчастного метионина, который располагается в Самарской области. Спортсменка требует компенсации ущерба: анализ нескольких партий в зарубежных лабораториях обошелся в немаленькую сумму, а также Сергеева была временно отстранена от тренировок с командой и вынуждена оплачивать свою подготовку самостоятельно. Также ни она, ни ее личный тренер не получили положенных в регионе "плюшек" как участники Олимпиады. Как мы теперь знаем, совершенно несправедливо.