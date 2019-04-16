Эстонец предупреждает: не повторяйте моих ошибок - не вызывайте в Финляндии такси!

Пожелавший сохранить анонимность мужчина рассказал, что в порту решил вызвать себе такси и отправиться на расположенный в центре Хельсинки рынок Хаканиеми.

«Подумал, сколько эта поездка может стоить. Максимально необходимо проехать пять-шесть километров, и если брать самые высокие тарифы, то она обошлась бы мне в 15 евро», - рассуждал читатель.

Его поездка из порта на рынок длилась около десяти минут, и когда таксист остановил автомобиль, то сообщил клиенту, что за поездку ему придется выложить 33 евро 20 центов. Эстонец схватился за голову.

«Как это возможно? В Эстонии такая поездка стоила бы четыре-пять евро. Финские расценки на такси просто кошмарные! У меня сложилось впечатление, что я неправильно выбрал специальность. Лучше бы я действительно работал в Финляндии таксистом», - отметил он.

В подтверждение своих слов он выслал в редакцию также чек.