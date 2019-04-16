Вт, 16.04.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическим трупами". Рейн Рауд
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Многие предприятия Харьюмаа и Рапламаа возьмут на работу новых сотрудников

Многие предприятия Харьюмаа и Рапламаа возьмут на работу новых сотрудников

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ищущие работу.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

По данным исследования SEB Baltic Business Outlook (BBO), 17 процентов малых и средних предприятий Эстонии (МСП) планируют увеличить количество своих сотрудников, в Харьюмаа и Рапламаа около 18 процентов МСП планируют нанять новых работников, при этом снизить количество сотрудников намереваются лишь три процента предпринимателей.

Хотя компании уездов Харьюмаа и Рапламаа расположены неподалеку, их отношение к экспорту разительно отличается. Харьюмаа — лидер среди уездов по расширению экспортного потенциала и поиска новых рынков. По сравнению со средней по Эстонии доле — 27 процентов, в Харьюмаа целых 33 процента компаний планируют увеличить экспорт в начавшемся году; амбициозные планы касаются прежде всего предприятий сферы торговли, промышленности и строительного сектора.

Экспортный потенциал МСП Рапламаа — значительно ниже, достигая лишь пятой доли с 21 процентами. Если в Харьюмаа выход на новый рынок планируют 15% компаний, МСП Рапламаа с 10 процентами остаются ниже среднего по Эстонии.

Однако в обоих уездах инвестиционные планы МСП остались практически на том же уровне, как и в прошлые годы. Инвестиции в размере более 50 тысяч евро планирует десятая часть МСП Харьюмаа и Рапламаа, что все же ниже среднего по Эстонии (12 процентов). Более активно инвестируют МСП сферы недвижимости, строительства, транспорта, сельского хозяйства и лесоводства.

Готовность к инновациям среди предприятия МСП Харьюмаа и Рапламаа — примерно одном уровне, оставаясь, однако, ниже среднего по Эстонии. Если 67 процентов МСП Эстонии планируют развитие товаров, услуг, работников или бизнес-моделей, то среди компаний Харьюмаа и Рапламаа на это нацелены чуть более половины, или 51 процента МСП.

Вдобавок уже более половины МСП Харьюмаа и Рапламаа предлагают своим клиентам возможность покупки товаров в интернете, и более четверти ответивших подтверждают, что цифровая торговля составляет более 71% от их оборота. В будущем продажу своих товаров и услуг по интернету планируют 22 процентов МСП компаний Харьюмаа и 19 процентов Рапламаа.

В декабре 2018 года SEB провел исследование среди МСП стран Балтии «Барометр предпринимательства — 2019», в рамках которого внимание уделялось прогнозам предприятий на следующий год. В исследовании приняло участие 2169 малых и средних предприятий. В Харью- и Рапламаа в исследовании приняли участие 1020 предприятий.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ