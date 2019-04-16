Многие предприятия Харьюмаа и Рапламаа возьмут на работу новых сотрудников

Хотя компании уездов Харьюмаа и Рапламаа расположены неподалеку, их отношение к экспорту разительно отличается. Харьюмаа — лидер среди уездов по расширению экспортного потенциала и поиска новых рынков. По сравнению со средней по Эстонии доле — 27 процентов, в Харьюмаа целых 33 процента компаний планируют увеличить экспорт в начавшемся году; амбициозные планы касаются прежде всего предприятий сферы торговли, промышленности и строительного сектора.

Экспортный потенциал МСП Рапламаа — значительно ниже, достигая лишь пятой доли с 21 процентами. Если в Харьюмаа выход на новый рынок планируют 15% компаний, МСП Рапламаа с 10 процентами остаются ниже среднего по Эстонии.

Однако в обоих уездах инвестиционные планы МСП остались практически на том же уровне, как и в прошлые годы. Инвестиции в размере более 50 тысяч евро планирует десятая часть МСП Харьюмаа и Рапламаа, что все же ниже среднего по Эстонии (12 процентов). Более активно инвестируют МСП сферы недвижимости, строительства, транспорта, сельского хозяйства и лесоводства.

Готовность к инновациям среди предприятия МСП Харьюмаа и Рапламаа — примерно одном уровне, оставаясь, однако, ниже среднего по Эстонии. Если 67 процентов МСП Эстонии планируют развитие товаров, услуг, работников или бизнес-моделей, то среди компаний Харьюмаа и Рапламаа на это нацелены чуть более половины, или 51 процента МСП.

Вдобавок уже более половины МСП Харьюмаа и Рапламаа предлагают своим клиентам возможность покупки товаров в интернете, и более четверти ответивших подтверждают, что цифровая торговля составляет более 71% от их оборота. В будущем продажу своих товаров и услуг по интернету планируют 22 процентов МСП компаний Харьюмаа и 19 процентов Рапламаа.