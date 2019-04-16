«Красная секунда»: пьяные водители являются одной из главных причин тяжелых аварий

Рассматриваемые в передаче «Красная секунда» реальные трагические происшествия в очередной раз показывают, что череду событий, которые приводят к потери жизни или здоровья, можно оборвать. Ведущий Мадис Киммель на собственном опыте познает, почему и как происходят опасные ситуации.

В очередном выпуске передаче будут рассматриваться аварии, произошедшие по вине нетрезвых водителей, в результате которых получали сильные травмы или погибали люди.

По словам главы отдела стратегии безопасности дорожного движения Департамента шоссейных дорог Ало Кирсимяэ, согласно различным данным, примерно треть совершеннолетнего населения страны злоупотребляет алкоголем. Если выделить основные причины, почему люди в нетрезвом виде садятся за руль, то в числе первых будет то, что люди не знают, через какой время выпитый алкоголь выветривается, то есть сколько алкоголя в час способна переработать печень. Вторая причина – внезапная необходимость поехать на работу в разгаре праздника. Третья причина – нетрезвая молодежь, которая хочет показать свою крутость, садясь за руль автомобиля. И четвертая причина подобных аварий заключается в зависимости самого водителя, который регулярно управляет автомобилем в состоянии опьянения.

По данным Министерства юстиции, еще в 2015 году стало известно, что ежедневно по дорогам Эстонии передвигается около четырех тысяч автомобилистов, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но полиции в среднем попадается около 20-30 нетрезвых водителей, то есть всего один-два процента.