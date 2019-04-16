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Посольство России: ежегодник КаПо вновь запугивает жителей Эстонии

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Ежегодник КаПо 2017 года.

ФОТО: Tairo Lutter

Посольство России в Эстонии прокомментировало на своей странице в Facebook выход очередного ежегодника КаПо.

Посольство России в Эстонии отмечает, что, как и в прежние годы, преобладающая часть появившегося в конце прошлой недели ежегодника посвящена угрозам со стороны России: «Мы вновь видим попытку запугать эстонское население, которому вбивается тезис о враждебности восточного соседа, опасности экономических, образовательных и межчеловеческих контактов между нашими странами и народами».

«Что это? Отчаянный сигнал тревоги, совпадающий по времени с предстоящей поездкой президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию или же рутинное средство убеждения сомневающихся в высоком КПД данной спецслужбы?» - недоумевают представители ведомства.

«Отчасти пассажи ежегодника порой напоминают слова из некогда популярной сатирической песни Владимира Высоцкого о том, как инструктировали одного передовика производства перед поездкой в „польский город Будапешт“. Отсюда и вопрос - не застыли ли авторы ежегодника в давно прошедшем времени? Думается, что упомянутые страшилки не в состоянии повлиять на наблюдаемый - вопреки всем санкциям и запретам - рост показателей, характеризующих контакты между населением наших обеих стран, объем взаимного товарооборота, культурные связи и многое другое, что происходит ко взаимному удовлетворению обеих сторон», - сказано в том же комментарии.

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