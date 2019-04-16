В Mozilla рассказали о нечестных способах продвижения Google Chrome

Google пришла к Mozilla с видимыми благими намерениями. В 2004 году компании заключили сделку, по которой поисковик Google стал основным в Firefox. Поначалу эта стратегия приносила Mozilla до 90% прибыли. А своего браузера у Google не было до 2008 года. Первое время после появления Chrome на рынке положение Firefox хуже не стало, пишет ferra.ru.

Однако позже Google начала играть нечестно. Сначала появилась реклама Chrome в поисковой выдаче Firefox, а затем сервисы Gmail и Gdocs стали работать со сбоями именно в браузере от Mozilla. Это вынуждало пользователей скачивать Chrome.

Mozilla не разрывала отношений с Google, хотя случаев нечестной конкурентной борьбы становилось всё больше. До 2014 года компании сохраняли договор. Затем Firefox сменила поисковик по умолчанию. Для россиян им стал Яндекс.

Тем не менее, в 2015 году стало ясно, что Mozilla проиграла конкурентную борьбу. Она занимала второе место на рынке с ничтожной долей. Chrome же стал безусловным лидером. Согласно статистике StatCounter, в марте 2019 года доля Firefox упала до 9,57%, между тем, как доля Chrome выросла до 69,51%