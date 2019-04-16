Число пассажиров airBaltic стремительно растет

Латвийская авиакомпания airBaltic за первые три месяца 2019 года перевезла 818 129 пассажиров, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в компании.
В первом квартале airBaltic выполнила 12 740 рейсов, что на 10% больше, чем годом ранее.
Показатель 15-минутной пунктуальности на рейсах авиакомпании за первые три месяца составил 89,9%.
airBaltic предлагает более 70 маршрутов из Риги, Таллина и Вильнюса, а также соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. В летний сезон 2019 года airBaltic начала полеты из Риги в Дублин, Штутгарт и Львов, а в мае начнет полеты на Кос и Менорку.