Число пассажиров airBaltic стремительно растет

airBaltic предлагает более 70 маршрутов из Риги, Таллина и Вильнюса, а также соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. В летний сезон 2019 года airBaltic начала полеты из Риги в Дублин, Штутгарт и Львов, а в мае начнет полеты на Кос и Менорку.