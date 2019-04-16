В Москве мужчина с молотком взял в заложницы сотрудницу метро

Как сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, утром 16 апреля мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции метро "Автозаводская", закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метрополитена, а также выдвигать различные требования.

"Сначала он требовал, чтобы к нему на переговоры пришел руководитель Московского метрополитена. Позже требования стали мягче - стакан воды. А после он и вовсе стал рассказывать о планетах и весне, требовал взлет на Марс. Видимо, психическое расстройство или весеннее обострение", - рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.

В течение часа благодаря работе следственной группы и сотрудников московской полиции мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел, проводится осмотр места происшествия. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.