В Москве мужчина с молотком взял в заложницы сотрудницу метро

В Москве задержан мужчина, напавший на сотрудницу метро на станции "Технопарк". Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, нарушитель нейтрализован и в ближайшее время будет проверен на вменяемость. Сотрудница метро не пострадала, передает Newsru.
Как сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, утром 16 апреля мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции метро "Автозаводская", закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метрополитена, а также выдвигать различные требования.
"Сначала он требовал, чтобы к нему на переговоры пришел руководитель Московского метрополитена. Позже требования стали мягче - стакан воды. А после он и вовсе стал рассказывать о планетах и весне, требовал взлет на Марс. Видимо, психическое расстройство или весеннее обострение", - рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.
В течение часа благодаря работе следственной группы и сотрудников московской полиции мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел, проводится осмотр места происшествия. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Как сообщается в Twitter "Московский транспорт", мужчина 1973 года рождения вел себя неадекватно: известно, что он недавно потерял родственника и ранее был судим. Подробности, связанные с его судимостью, не приводятся.