Лучшая эстонская яхтсменка обручилась с тренером

Участница Олимпиад в Лондоне и Рио, 28 летняя Ингрид Пууста объявила в социальной сети Instagram, что обручилась со своим тренером, южноафриканцем Мэттью Рикардом, передает Postimees.
Пууста опубликовала фото, сделанное на отдыхе в Испании, которое сопровождает следующая подпись: "После семи лет отношений Мэтт решился задать мне этот вопрос!". Также Пууста снабдила свой пост хэштэгами, указывающее на скорое изменение анкетных данных спортсменки.
Ингрид Пууста в классе RS:X финишировала в Лондоне 15-й, а в Рио - 11-й. На чемпионате мира 2018 спортсменка заняла 19-е место, а в 2015 году чемпионат Европы принес Пууста шестое место.
Мэттью Рикард тренирует Пууста с 2013 года.