Лучшая эстонская яхтсменка обручилась с тренером

Пууста опубликовала фото, сделанное на отдыхе в Испании, которое сопровождает следующая подпись: "После семи лет отношений Мэтт решился задать мне этот вопрос!". Также Пууста снабдила свой пост хэштэгами, указывающее на скорое изменение анкетных данных спортсменки.

Ингрид Пууста в классе RS:X финишировала в Лондоне 15-й, а в Рио - 11-й. На чемпионате мира 2018 спортсменка заняла 19-е место, а в 2015 году чемпионат Европы принес Пууста шестое место.