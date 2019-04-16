Вт, 16.04.2019
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Лучшая эстонская яхтсменка обручилась с тренером

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Ingrid Puusta aasta parima purjetaja autasu vastu võtmas.

ФОТО: TONI LÄÄNSALU / PM/SCANPIX BALTICS

Участница Олимпиад в Лондоне и Рио, 28 летняя Ингрид Пууста объявила в социальной сети Instagram, что обручилась со своим тренером, южноафриканцем Мэттью Рикардом, передает Postimees.

Пууста опубликовала фото, сделанное на отдыхе в Испании, которое сопровождает следующая подпись: "После семи лет отношений Мэтт решился задать мне этот вопрос!". Также Пууста снабдила свой пост хэштэгами, указывающее на скорое изменение анкетных данных спортсменки.

Ингрид Пууста в классе  RS:X финишировала в Лондоне 15-й, а в Рио - 11-й. На чемпионате мира 2018 спортсменка заняла 19-е место, а в 2015 году чемпионат Европы принес Пууста шестое место.

Мэттью Рикард тренирует Пууста с 2013 года.

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