Россияне как никогда восхищаются Сталиным

Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришелся на «уважение» - таково отношение к Сталину 41% респондентов, и оно самое распространенное. Доля тех, кто испытывает по отношению к Сталину раздражение, страх или отвращение, втрое ниже - 14%.

Социолог «Левада-Центра» Карина Пипия в интервью РБК пояснила, что динамика общественного мнения в 2000-е годы свидетельствует о трех периодах преобладания тех или иных оценок персоны Сталина.

В начале 2000-х годов отмечалось примерно равное соотношение положительных и негативных мнений. В 2008-2014 годах стало преобладать нейтральное, безоценочное отношение, что, по мнению социологов, свидетельствовало о возросшем равнодушии населения к проблематике сталинизма. Наконец, с 2015 года снижается число россиян, настроенных нейтрально или негативно.

Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам мартовского исследования, его роль считают положительной 70% россиян, что является рекордом за все время опросов. Всего 19% оценивают его роль в жизни страны отрицательно. При этом уровень позитивного отношения к Сталину выше, чем к Леониду Брежневу, Михаилу Горбачеву, Борису Ельцину и другим бывшим лидерам страны.

Отмечается, что доля опрошенных с позитивным отношением доминирует над долей опрошенных с негативными оценками во всех возрастных группах, но самые молодые респонденты (18-24 года) чаще остальных безразличны к советскому вождю. Осенью 2018 года опрос ВЦИОМа показал, что почти половина (47%) респондентов от 18 до 24 лет никогда не слышали о политических репрессиях в период сталинского правления.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов связывает рекордную любовь россиян к Сталину с политизацией и расколом общества, что приводит к более радикальным оценкам истории. Этот процесс, по его мнению, поддерживают государственные СМИ, формирующие положительный образ советского вождя.

Кроме того, Сталин воспринимается в обществе как защитник угнетенных, и его фигура начинается восприниматься как символ справедливости и альтернатива нынешней власти, которая оценивается как несправедливая, жестокая и не заботящаяся о людях. «Это чисто мифологический образ Сталина, очень далекий от реальной исторической фигуры», - отметил Бызов.

Согласно опросу «Левада-Центра», постепенно снижается и поддержка мнения о неоправданности «человеческих жертв, которые понес советский народ в сталинскую эпоху» - с 49% в апреле 2017 года до 45% в марте нынешнего года. Еще в 2008 году так считали 60% респондентов.

«Сталин воспринимается как царь, который рубил головы ненавистным боярам, и только отдельные невиновные становились жертвами», - поясняет эту тенденцию Бызов. Прошлогодний опрос показал, что количество россиян, которые считают, что в большом количестве погибших в СССР во время Великой Отечественной войны виновато сталинское руководство, уменьшилось в четыре раза по сравнению с 1991 годом.

«Новая сталинизация» стала своеобразным трендом в России. В июне 2017 года опрос «Левада-Центра» показал, что самой выдающейся личностью в мировой истории россияне считают именно Сталина. Вслед за ним тогда расположились Владимир Путин, Александр Пушкин, Владимир Ленин и Петр I.

В июле того же года более половины россиян (62%) согласились с тем, что памятные доски, цитаты, бюсты и картины, прославляющие государственные успехи Сталина, нужно размещать в публичных местах. При этом 65% граждан, по данным ВЦИОМ, высказались против установки знаков, сообщающих о неудачах и преступлениях бывшего советского вождя.