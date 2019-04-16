Песков отказался комментировать информацию о подготовке указа об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не готов комментировать информацию о подготовке указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Вопрос о том, готовы ли в Кремле прокомментировать эту информацию, был задан в ходе общения пресс-секретаря главы государства с журналистами во вторник.
"Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет", - сказал Песков.
У него уточнили, находится ли этот вопрос в принципе в повестке Кремля.
"Нет, я просто оставляю без комментариев", - сказал Песков.