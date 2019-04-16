Вт, 16.04.2019
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Песков отказался комментировать информацию о подготовке указа об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР

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Дмитрий Песков и Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не готов комментировать информацию о подготовке указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Вопрос о том, готовы ли в Кремле прокомментировать эту информацию, был задан в ходе общения пресс-секретаря главы государства с журналистами во вторник.

"Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет", - сказал Песков.

У него уточнили, находится ли этот вопрос в принципе в повестке Кремля.

"Нет, я просто оставляю без комментариев", - сказал Песков.

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