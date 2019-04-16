Галерея: эпатажный интерьер квартиры с бульдогами

«Раньше я всем говорила, что моя девятилетняя сущность диктует стиль дизайна —элементы из мультфильмов, комиксов и конфетные цвета. Но кажется, я немного повзрослела», — рассказывает хозяйка квартиры, жительница Нью-Йорка Джини Энгельбах.

Джини занимается организацией мероприятий. Недавно она переехала из большой квартиры в жилье размером поменьше и, по ее словам, все еще любит «конфеты и блестки, но в этой квартире интерьер куда более сдержанный».

«Увидев эту квартиру, я поняла, что придется отказаться от большей части имеющейся у меня мебели. Я сделала бумажные шаблоны и двигала их по полу, чтобы понять, что именно смогу перевезти на новое место. Не скрою, пришлось принять трудное решение и оставить на прежнем месте вещи, которые служили декором», — вспоминает Джини.

Хозяйка не была уверена, подойдет ли по размеру ее любимый обеденный стол с леопардовыми пятнами и цветами. «Сначала я планировала купить два табурета для барной стойки, но при распаковке сложила под стойку пару стопок книг. И пока оставила так как есть, тем более что там нашлось место для лежанки Татера Тота, он любит быть в центре событий». Татер Тот - любимый бульдог хозяйки.

После переезда Джини поняла, что не может жить в доме, где нет хотя бы одной стены, окрашенной в желтый цвет. «Учитывая небольшой размер квартиры, я решила покрасить в желтый не стены, а пониженный потолок кухни. Это решение помогло высветлить темную часть пространства». У стола висит портрет первого бульдога Джини, Крошки, нарисованный знакомой хозяйки.