Суд в России приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Приговорить Берга к 14 года заключения суд просила сторона обвинения. Максимальное наказание по статье 276 УК (шпионаж) составляет 20 лет лишения свободы. Сторона защиты норвежца просила суд об оправдательном приговоре.

Сам Берг свою вину не признал. Судебный процесс в отношении норвежца начался 2 апреля. Его дело имеет гриф «совершенно секретно», поэтому слушания проходили в закрытом режиме.

Адвокат норвежца Илья Новиков после вынесения приговора сообщил РИА Новости, что защита не будет обжаловать решение суда, так как Берг собирается просить помилования у Путина и процесс апелляции только затянет время.

«По соображениям прагматического подхода, Берг не видит смысла в обжаловании, это только отстрочит момент, когда он сможет обратиться с прошением о его помиловании. Мы не будем обжаловать это решение. Спустя десять дней после того как решение суда переведут и Берг с ним ознакомится, оно вступит в силу», - заявил Новиков агентству.

Как рассказал адвокат, его подзащитный на данный момент является одним из самых возрастных арестантов в московском СИЗО «Лефортово». По словам Новикова, большую часть времени в изоляторе у Берга был англоговорящий сокамерник, с которым ему удалось установить товарищеские отношения.

Во вторник, 9 апреля на встрече с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг на полях Арктического форума в Петербурге Владимир Путин кратко высказался о деле арестованного норвежца, предложив дождаться решения суда: «Мы дальше будем смотреть, что можно сделать».

На вопрос норвежских журналистов о возможности помилования Берга российский президент ответил: «Послушайте, помиловать можно человека, который осужден. Он еще не осужден».

Дело Фруде Берга

62-летний Фруде Берг жил в городке Киркенес в восьми километрах от российско-норвежской границы. До выхода на пенсию в 2014 году он работал в пограничном комиссариате, отвечающем за урегулирование конфликтов и инцидентов на границе. Берг неоднократно ездил в Россию и выкладывал на своих страницах в соцсетях фотографии из поездок.

5 декабря 2017 он был задержан российскими спецслужбами у гостиницы «Метрополь» в Москве. На следующий день суд отправил его в СИЗО Лефортово.

Как сообщала прокурор Милана Дигаева, по версии обвинения, Берг «собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб».

У норвежца обнаружили конверты, «в которых предположительно находились шпионские инструкции и деньги для российского гражданина», рассказывал адвокат Берга Илья Новиков.

По словам адвоката, Берг утверждал, что эти конверты его просил отправить «знакомый из Осло, который говорил, что эти деньги очень нужны человеку, для которого предназначены».

По мнению Новикова, Берг не знал, что может быть частью разведывательной операции, а норвежские спецслужбы могли «использовать [его] втемную».

«По версии обвинения, Берг полностью осознавал, что делает, и стремился получить сведения, составляющие гостайну. По версии защиты, у него не могло быть умысла, фактически от него скрыли, в какой ситуации его используют, во что он втянут. Шпионом нельзя быть неумышленно», - заявил Новиков 9 апреля.

Он также рассказал, что в последнем слове Берг выразил сожаление об «ущербе, который может причинить эта история отношениям России и Норвегии как на официальном, так и на человеческом уровне».

Ранее Новиков предполагал, что его подзащитного могут обменять на арестованного в Норвегии сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева.