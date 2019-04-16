Вт, 16.04.2019
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Две женщины стали жертвами насилия

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm

В понедельник полицейские занимались двумя инцидентами, когда женщины стали жертвами неподобающего обращения, сообщает Tartu Postimees.

Сначала стражей правопорядка вызвали в Табивере, где в одной из квартир между бывшими супругами вспыхнула ссора, которая закончилась дракой. В ходе потасовки 39-летняя женщина упала и получила травмы. Начато уголовное производство.

Поздно вечером в понедельник пьяный 36-летний мужчина в Тарту в квартире на бульваре Каунасе ударил 31-летнюю жену. Полиция задержала подозреваемого, начато уголовное производство.

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