Две женщины стали жертвами насилия

В понедельник полицейские занимались двумя инцидентами, когда женщины стали жертвами неподобающего обращения, сообщает Tartu Postimees.
Сначала стражей правопорядка вызвали в Табивере, где в одной из квартир между бывшими супругами вспыхнула ссора, которая закончилась дракой. В ходе потасовки 39-летняя женщина упала и получила травмы. Начато уголовное производство.
Поздно вечером в понедельник пьяный 36-летний мужчина в Тарту в квартире на бульваре Каунасе ударил 31-летнюю жену. Полиция задержала подозреваемого, начато уголовное производство.