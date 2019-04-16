Рабочий день нового состава Рийгикогу продлился всего три минуты

Об этом BNS сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что заседание началось в 10 часов с проверки присутствия, в ходе которой выяснилось, что в зале отсутствуют восемь депутатов.

Не явились на заседание Дмитрий Дмитриев (Центристская партия), Юри Луйк и Андрес Метсоя ("Отечество"), Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), Индрек Саар (СДПЭ), Юлла Сааремяэ ("Отечество"), Айвар Сыэрд (Партия реформ) и Тармо Тамм (Центристская партия).

Поскольку в повестке дня не было ни одного пункта, руководитель заседания объявил его завершившимся. Рабочий день депутатов, таким образом, продолжался всего три минуты.