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Рабочий день нового состава Рийгикогу продлился всего три минуты

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Рийгикогу. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Заседание нового состава Рийгикогу во вторник продолжалось всего три минуты, поскольку у депутатов эстонского парламента не было тем и материалов для работы.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что заседание началось в 10 часов с проверки присутствия, в ходе которой выяснилось, что в зале отсутствуют восемь депутатов.

Не явились на заседание Дмитрий Дмитриев (Центристская партия), Юри Луйк и Андрес Метсоя ("Отечество"), Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), Индрек Саар (СДПЭ), Юлла Сааремяэ ("Отечество"), Айвар Сыэрд (Партия реформ) и Тармо Тамм (Центристская партия).

Поскольку в повестке дня не было ни одного пункта, руководитель заседания объявил его завершившимся. Рабочий день депутатов, таким образом, продолжался всего три минуты.

Ни одного пункта нет в повестке дня заседаний также в среду и четверг, и если в начале заседаний они не будут добавлены, то и эти два рабочих дня парламента продлятся считанные минуты.

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