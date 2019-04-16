Вт, 16.04.2019
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Летом 2020 года в Россию могут пустить без визы

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS

Болельщикам, которые намереваются посетить Россию во время проведения Евро-2020, как и в прошлые годы, не понадобится виза, если у поклонников футбола будет заблаговременно оформлен паспорт болельщика Fan ID.

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы 2020 года, устанавливающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.

«Принятый в третьем чтении закон устанавливает, в частности, особенности получения виз для въезда в Россию и выезда из страны иностранных граждан в связи с осуществлением мероприятий Евро-2020. Волонтёры смогут не получать разрешение на работу в России.

Закон регулирует предоставление правительственных гарантий, среди которых вопросы отказа от употребления табака, меры по вовлечению лиц с ограниченными возможностями, предоставление системы общественного транспорта, запрет паразитического маркетинга, несанкционированной торговли и неправомерных операций с билетами, антидопинговое обеспечение матчей, регулирование стоимости гостиничного обслуживания», — говорится на сайте Госдумы РФ.

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