Летом 2020 года в Россию могут пустить без визы

Болельщикам, которые намереваются посетить Россию во время проведения Евро-2020, как и в прошлые годы, не понадобится виза, если у поклонников футбола будет заблаговременно оформлен паспорт болельщика Fan ID.
Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы 2020 года, устанавливающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
«Принятый в третьем чтении закон устанавливает, в частности, особенности получения виз для въезда в Россию и выезда из страны иностранных граждан в связи с осуществлением мероприятий Евро-2020. Волонтёры смогут не получать разрешение на работу в России.
Закон регулирует предоставление правительственных гарантий, среди которых вопросы отказа от употребления табака, меры по вовлечению лиц с ограниченными возможностями, предоставление системы общественного транспорта, запрет паразитического маркетинга, несанкционированной торговли и неправомерных операций с билетами, антидопинговое обеспечение матчей, регулирование стоимости гостиничного обслуживания», — говорится на сайте Госдумы РФ.