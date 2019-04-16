Летом 2020 года в Россию могут пустить без визы

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы 2020 года, устанавливающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.

«Принятый в третьем чтении закон устанавливает, в частности, особенности получения виз для въезда в Россию и выезда из страны иностранных граждан в связи с осуществлением мероприятий Евро-2020. Волонтёры смогут не получать разрешение на работу в России.