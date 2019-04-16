Вт, 16.04.2019
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Галерея: колонна спецтехники отправилась чистить улицы Таллинна

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Сегодня в полдень вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отправил с бульвара Мере в путь колонну уборочных машин, которая должна очистить улицы Таллинна от накопившейся за зиму пыли. В акции были задействованы десять поливочных машин и три вакуумных пылесоса.

Партнеры Таллиннского коммунального департамента с 19 марта уже убрали с улиц и дорог Таллинна примерно 3875 тонн пыли и мелкого мусора и 327 тонн бытовых отходов.  Уборкой занимаются ежедневно в среднем 40 уборочных механизмов и 26 бригад рабочих, насчитывающих 72 человек. Задача последних - уборка пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и придорожных зеленых полос.

Весенняя уборка должна закончиться не позднее 30 апреля. С 1 мая будет вестись уже летний уход за дорогами и улицами.

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