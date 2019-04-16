Галерея: колонна спецтехники отправилась чистить улицы Таллинна

Сегодня в полдень вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отправил с бульвара Мере в путь колонну уборочных машин, которая должна очистить улицы Таллинна от накопившейся за зиму пыли. В акции были задействованы десять поливочных машин и три вакуумных пылесоса.