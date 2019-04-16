Пес Тайсон нашел десятки тысяч контрабандных сигарет на погранпункте в Лухамаа.

«Наш восьмимесячный Тайсон вчера обнаружил десятки тысяч сигарет. Хотя он еще делает на службе первые шаги, уже видно, что станет хорошим служебным псом», - похвалили эстонские таможенники своего пса на странице в Facebook.

Ночью на погранпункт в Лухамаа из России въехал грузовик с прицепом, во время досмотра в кабине и прицепе были обнаружены спрятанные сигареты.