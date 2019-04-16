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  • Пес Тайсон нашел десятки тысяч контрабандных сигарет на погранпункте в Лухамаа

Пес Тайсон нашел десятки тысяч контрабандных сигарет на погранпункте в Лухамаа

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Пес Тайсон нашел десятки тысяч контрабандных сигарет на погранпункте в Лухамаа.

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

Вчера, 15 апреля, на погранпункте Лухмаа в Юго-Восточной Эстонии в грузовике нашли 22 600 сигарет с российскими и белорусскими акцизными марками, сообщает Rus.ERR.

«Наш восьмимесячный Тайсон вчера обнаружил десятки тысяч сигарет. Хотя он еще делает на службе первые шаги, уже видно, что станет хорошим служебным псом», - похвалили эстонские таможенники своего пса на странице в Facebook.

Ночью на погранпункт в Лухамаа из России въехал грузовик с прицепом, во время досмотра в кабине и прицепе были обнаружены спрятанные сигареты.

Проживающего в Латвии без гражданства 51-летнего водителя грузовика оштрафовали на 1200 евро.

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