Пес Тайсон нашел десятки тысяч контрабандных сигарет на погранпункте в Лухамаа.

Вчера, 15 апреля, на погранпункте Лухмаа в Юго-Восточной Эстонии в грузовике нашли 22 600 сигарет с российскими и белорусскими акцизными марками, сообщает Rus.ERR.
«Наш восьмимесячный Тайсон вчера обнаружил десятки тысяч сигарет. Хотя он еще делает на службе первые шаги, уже видно, что станет хорошим служебным псом», - похвалили эстонские таможенники своего пса на странице в Facebook.
Ночью на погранпункт в Лухамаа из России въехал грузовик с прицепом, во время досмотра в кабине и прицепе были обнаружены спрятанные сигареты.
Проживающего в Латвии без гражданства 51-летнего водителя грузовика оштрафовали на 1200 евро.