Парк у ДК Герасимова приводят в порядок, а на здание снова ищут покупателей

Для парка - новые дорожки, для “Гераськи” - новая надежда

В парке у заброшенного дома культуры работают строители и техника. Уже построено основание для новых дорожек. Как рассказала Татьяна Леннук, руководитель коммунальной службы Департамента городского хозяйства, к 1 июня планируется завершить все строительные работы, которые обойдутся городу в 359 тысяч евро.

На втором этапе, который планируют завершить к концу года, в парке высадят растения, установят скамейки, урны, поставят игровые элементы для детей и приведут в порядок монументы. На эти работы в бюджете предусмотрено 192 тысячи.

Основание для новых дорожек в парке у ДК им. Герасимова. ФОТО: Николай Андреев

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил на прошлой неделе, что появилась некоторая надежда на ремонт расположенного здесь же заброшенного здания ДК. По словам Татьяны Леннук, в течение месяца чиновники дважды встречались с местным представителем собственника. Владелец здания живет в Твери и намерен продать заброшенный дом культуры. Для этого владелец сначала закажет оценку, чтобы выяснить рыночную стоимость здания.

В парке у ДК располагается также заброшенная танцплощадка. Ее владельцы - нарвитяне. По словам Татьяны Леннук, они также обсуждали с представителями управы различные идеи использования этого строения.

Парк столетия Эстонии

Татьяна Леннук рассказала, что в течение этого года должны завершится строительные работы в Парке столетия Эстонии на склоне рядом со спортхоллом на ул. Раквере.

В прошлом году около спортхолла высадили “Рощу народов”, где каждое дерево олицетворяет какой-либо из народов, живущих в Эстонии. А наверху, в конце улицы Вабадусе в честь столетия Эстонии высадили сто дубов.

В этом году предстоит организовать центральную часть парка - между “Рощей народов” и дубравой. Здесь появятся дорожки, площадка для гриля, смотровые площадки, амфитеатр для уличных мероприятий, детская площадка и большая площадка для выгула собак - отдельно для больших и отдельно для маленьких пород. Причем площадки для выгула будут огорожены и снабжены двойными воротами, чтобы владелец собаки мог отцепить поводок и запустить собаку на площадку, не опасаясь, что она может убежать.

Сам парк будет состоять из нескольких тематических зон: японский сад, дендрарий, хвойный сад, розарий, виноградник, плодовый сад и в центре - большой огород, где найдется место и картошке, и помидорам, и пряным и лекарственным растениям. Городские огороды набирают популярность во всем мире, и активисты участвующей в создании парка НКО Uus Sild решили создать такой и в Нарве. Но в течение этого года завершатся только строительные работы, на которые в городском бюджете предусмотрено, по словам Татьяны Леннук, 80 тысяч евро. Основные посадки намечены на следующий год.

С историческими парками всё не так просто

К 1 июля должны завершиться работы в маленьком парке перед нарвским вокзалом. Город уже заключил договор с подрядчиком почти на 50 тысяч евро. На эти деньги отремонтируют дорожки, ступени расположенного здесь памятника жертвам депортации, установят новые скамейки. Поскольку здание вокзала является памятником старины, тротуарная плитка, которую положат в парке, пришлось предварительно согласовать с Департаментом архитектуры, с городским художником и специалистом по охране старины.

В течение лета этого года должен, наконец, открыться для горожан самый старый парк города - Темный сад. Его реконструкция серьезно затянулась - работы предполагалось завершить еще в сентябре прошлого года, подрядчик попросил отодвинуть срок на ноябрь, но парк огорожен строительным забором до сих пор.