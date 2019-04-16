На следующей неделе в Эстонию прибудут французские военные

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба посольства Франции в Таллинне, отметив, что на следующей неделе во вторник в военный городок в Тапа прибудет подразделение вооруженных сил Франции в составе 300 военнослужащих.

В составе подразделения солдаты и офицеры Второй механизированной бригады и Французского Иностранного легиона, которые будут нести службу в составе тактической группы НАТО.

«Мы очень рады тому, что сможем служить вместе со своими союзниками и оттачивать наши способности к взаимодействию», - сообщил офицер французского контингента, майор Марк-Антуан.

На вооружении французского подразделения четыре танка Leclerc и около двух десятков боевых машин пехоты, в том числе, 13 БМП типа VBCI. Технику и снаряжение французских военнослужащих в Эстонию доставят по железной дороге.