Элитный жилой комплекс в Юрмале: искусство жить - жить с искусством

Проект KADO KARIM отличает особое видение архитектуры, дизайна и пространства, восприятие самых обычных повседневных предметов как объектов дизайна. Новый образ проекта – это Art-галерея у вас дома, объект гордости для коллекционера прекрасного, для ценителей объектов современного искусства.

ФОТО: city24.lv

Архитектура проекта – это плавные линии, округлые формы, спокойные и естественные, подобно окружающей среде. Волны шлифуют камни, ветер сгоняет песок в сыпучие дюны, сосны цепляют округлыми кронами плывущие облака. Kado Karim – это не имеющий аналогов в Балтии современный жилой комплекс, для реализации которого собрана команда профессионалов, использованы новейшие технологические разработки в архитектуре и дизайне. Главный архитектор проекта – авторитетнейший латвийский архитектор Андис Силис.

ФОТО: city24.lv

Проект состоит из трех функционально объединенных трехэтажных жилых домов – MAISON de KARIM, MAISON de MER, MAISON de PARK, представляющих собой единый архитектурный ансамбль. Владельцы апартаментов, находящихся на первых этажах, могут использовать прилегающие земельные участки, а на вторых этажах имеются уютные балконы. На третьих этажах размещены пентхаусы с просторными террасами на крыше.

ФОТО: city24.lv

Подземная парковка предусмотрена на 42 автомобиля, при этом ее проектирование проводилось для обеспечения максимального комфорта жильцам. Территория подземной парковки оборудована специальными хозяйственными закрытыми помещениями, предназначенными для хранения лыж, велосипедов, водных мотоциклов и прочего. Пять парковочных мест предназначено для гостей. Комплекс оснащен собственным генератором, в проекте газовое отопление. Комплекс включает 14 апартаментов и 7 двухуровневый пентхаусов площадью 180-240 кв.м., расположенных на верхних этажах. Планировка рассчитана на 2-4 спальни с возможностью их объединения или разделения.