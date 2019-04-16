Россия и Белоруссия готовы приложить усилия для продажи электроэнергии странам Балтии

"У нас есть закон, который запрещает покупку с того момента, когда будет запущена БелАЭС, если она будет запущена. И сейчас торговый режим так устроен, что, по нынешнему регуляционному режиму, Балтийские страны могут закупать у Беларуси электроэнергию только через Литву. То есть, ни на эстонской, ни на латвийской границах нет правовых, регуляционных инструментов, чтобы эта торговля была возможной", – сказал Жигимантас Вайчюнас во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Однако, по его словам, такой порядок может претерпеть изменения.

"Эти вещи могут измениться, несомненно, и я лично не сомневаюсь, что будут огромные, отчаянные попытки искать возможности поставки электроэнергии через Латвию и Эстонию. Естественно, что это будет делаться, но посмотрим, какими будут те или иные решения", – добавил министр.

Вайчюнас пояснил, что Белоруссия, после включения станции, рискует лишиться больших денежных сумм.

"Пока БелАЭС не действует, Беларусь получает достаточные доходы, то есть около 1 млн евро в день. Таков торговый поток, такова выручка от торговли электроэнергией. Естественно, что после запуска БелАЭС, этот торговый поток автоматически прервется, и эти доходы будут утрачены белорусской стороной", – утверждает министр.

Он не исключил возможность того, что после синхронизации Литвы с системой ЛЭП Европы и отключения от кольца БРЭЛЛ, страна ощутит давление России по вопросу закупки электроэнергии с БелАЭС. Однако говорить о "перерезании" линий электропередачи с Белоруссией уже сейчас, по его словам, было бы безответственно.

"Инфраструктурные проекты, которые соединят нас с Европой, чтобы мы могли отключиться от России и Белоруссии, – как я уже упоминал, эти работы ведутся. А здесь и сейчас отключать линии (с Белоруссией – BNS) – это безответственный подход, поскольку одновременно мы навредим собственной безопасности, и это не допускает и сам закон, называемый "антиостровецким", в котором ясно прописано, что мы можем отключить только столько линий, сколько не вредят нашей безопасности", – сказал глава Минэнерго.

По его словам, Литва прибегает к дополнительным мерам для подготовки к возможным сценариям шантажа, – вместе с оператором системы электропередачи Litgrid прилагаются усилия для того, чтобы у Литвы была максимально безопасная система.

В понедельник поступили сообщения о том, что Беларусь отложила включение первого реактора БелАЭС до осени этого года. До сих пор Минск заявлял, что он будет включен в мае или июне этого года.