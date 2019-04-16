Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

При этом 17,9% заявили, что не определились с выбором, 1,6% - что намерены испортить бюллетень, 6,3% не намерены принимать участие в голосовании, а 8,8% отказались отвечать на вопрос.

Итого, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% проголосуют за Владимира Зеленского и 25,4% - за Петра Порошенко, а 2,4% хотят испортить бюллетень.

Методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, которые проживают в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.