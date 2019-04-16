Эстония выделит деньги на памятник российскому мореплавателю

Министерство культуры Эстонии решило поддержать ходатайство острова Сааремаа о выделении финансовых средств на создание памятника уроженцу острова, российскому мореплавателю Фаддею Беллинсгаузену, открывшему Антарктиду, передает ERR.
Памятник предполагается установить летом 2020 года, когда исполнится 200 лет со дня открытия Антарктики.
Предполагаемая стоимость монумента составит 110 тысяч евро, из которых 30 тысяч выделит Министерство культуры, еще 30 тысяч - муниципальные власти, остальные средства надеются получить от пожертвователей: юридических и частных лиц.
Как сообщило в сентябре прошлого года посольство России, оно готово выделить на монумент миллион рублей.
"Цена относительно высока, но, учитывая сделанное этим человеком открытие - открытие целой части света, а также значение памятника для последующих поколений, эта сумма не столь уж велика", - говорится в ходатайстве муниципальных властей.