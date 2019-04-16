Эстония выделит деньги на памятник российскому мореплавателю

Памятник предполагается установить летом 2020 года, когда исполнится 200 лет со дня открытия Антарктики.

Предполагаемая стоимость монумента составит 110 тысяч евро, из которых 30 тысяч выделит Министерство культуры, еще 30 тысяч - муниципальные власти, остальные средства надеются получить от пожертвователей: юридических и частных лиц.

Как сообщило в сентябре прошлого года посольство России, оно готово выделить на монумент миллион рублей.