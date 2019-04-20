Галерея: это не научно-фантастический фильм, а квартира в Киеве

Квартира площадью 265 квадратных метров в сердце Киева спроектирована студией Baraban+Design. Плавные скругленные линии в интерьере гостиной и холла получили продолжение в формах натяжного потолка, предметах мебели и эффектном камине, расположенном в центре комнаты. Он выполняет функцию не только арт-объекта, но и одновременно служит винотекой. Кроме того камин закрывает несущую бетонную колонну, зрительно увеличивая пространство. Перед ним расположен изогнутый диван и кресло от компании Eames. Через панорамные окна спальни открывается потрясающий вид на город и Днепр.