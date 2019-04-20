Сб, 20.04.2019
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Галерея: это не научно-фантастический фильм, а квартира в Киеве

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С ярким и очень необычным интерьером огромной квартиры в столице Украины нас знакомит сайт Poshouse.ru.

Квартира площадью 265 квадратных метров в сердце Киева спроектирована студией Baraban+Design. Плавные скругленные линии в интерьере гостиной и холла получили продолжение в формах натяжного потолка, предметах мебели и эффектном камине, расположенном в центре комнаты. Он выполняет функцию не только арт-объекта, но и одновременно служит винотекой. Кроме того камин закрывает несущую бетонную колонну, зрительно увеличивая пространство. Перед ним расположен изогнутый диван и кресло от компании Eames. Через панорамные окна спальни открывается потрясающий вид на город и Днепр.

Не вошедшие в галерею фотографии можно увидеть ЗДЕСЬ.

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