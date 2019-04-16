Дегтяренко: коалиция с EKRE лишит центристов голосов на европарламентских выборах

Эстония четвертый раз участвует в выборах в Европарламент, но в этот раз избирательная кампания имеет ряд особенностей. Первое . Выборы проходят в условиях сильнейшей политической поляризации. При активном участии центристов к власти в Эстонии пришла партия, которая ставит под сомнение базовые принципы Евросоюза – защиту прав меньшинств, свободу передвижения, выбор языка обучения, свободу слова, независимость судов, расовое равноправие и другие общеевропейские либеральные ценности. Не исключено, что за этой победой стоят интересы сил, которые пытается создать в Европарламенте фракцию правых популистов. Второе. Внутренняя повестка дня становится доминирующей темой избирательной кампании в Европарламент. Объем евродотаций, помощь фермерам, инфраструктурные проекты – Rail Baltica и туннель «Таллинн-Хельсинки», реформа энергетики, конкуренция украинских рабочих на рынке труда, налоговая система и рост бедности – это те вопросы, которые евродепутаты от Эстонии должны решать в Брюсселе. Третье. Отношения с Россией, политика санкций и безопасность Эстонии как пограничного государства стали внешнеполитическими приоритетами после 2014 г. Избиратели ждут от кандидатов в Европарламент четко сформулированных позиций по этим вопросам.

Давать прогноз на исход выборов – дело неблагодарное. Однако понятно, что центристам предстоит непростая борьба за голоса избирателей, которые были ошарашены красно-коричневым союзом Центристской партии и EKRE. Союз, который Юри Ратас и руководство центристов накануне выборов считали невозможным и недопустимым, стал зловещей реальностью. Поэтому Яна Тоом, первый номер в списке центристов, вынуждена будет проявить чудеса изворотливости, чтобы объяснить, почему она не вышла из партии и не встала на пути коалиции, скандируя лозунг: «Фашизм не пройдет!». Ведь именно этот лозунг она повторяла все время, пока 5 лет боролась с русофобией в Брюсселе и Таллинне. А теперь умолкла, и только судорожно дергается, то давая обещания выйти из рядов Центристской партии в знак протеста против создаваемой коалиции, то отказываясь от своих же обещаний. Уверен, что избиратели не оставят без внимания этот политический стриптиз в исполнении Яны Тоом и оценят его по достоинству. Хотя дорогая Яночка все равно имеет шанс на победу, так как голосующий за нее русский избиратель глотает обман охотнее, чем эстонский избиратель. Скорее всего, большая часть русского электората проголосует «ногами» и бойкотирует выборы в Европарламент. Тем более что в Нарве и Маарду, где власть находится в руках ставленников Центристской партии, избиратели уже массово отказались голосовать на выборах в Рийгикогу, и явка в этих городах оказалась на 20 процентов ниже, чем средняя по Эстонии. Разумеется, центристские власти на местах, принимают беспрецедентные меры для того, чтоб хоть немого исправить ситуацию. В Маарду, большинством голосов депутатов-центристов был принят дополнительный бюджет, в рамках которого на организацию Евровыборов выделят средств больше, чем на весь 2019 год на городскую сферу общественного порядка и безопасности.