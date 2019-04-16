Картина дня: последствия пожара в Соборе Парижской Богоматери, интернет-мошенники и тяжелое ДТП

Фото: Собор Парижской Богоматери до пожара и наутро после него

Вечером в понедельник в соборе Парижской Богоматери в столице Франции произошел сильнейший пожар, в тушении которого принимали участие несколько сотен пожарных. Читайте далее...

«Увидеть, возможно, в последний раз» - как парижане реагировали на пожар в Нотр-Даме

Тысячи парижан вышли на улицы города, пели и молились, пока пламя уничтожало Нотр-Дам. Многие не могли поверить в то, что происходит. Читайте далее...

Президент может не утвердить часть министров в должностях?

Не исключено, что по уважительным причинам президент попытается испытать на прочность границы Конституции. Читайте далее...

Научная разработка под руководством Эстонии получила высокую оценку в НАТО

Эксперты научно-технологической панели НАТО объявили о присуждении награды за научные достижения международной рабочей группе SAS-131, которую возглавляли эстонские специалисты. Читайте далее...

Мировые политики выражают сочувствие по поводу пожара в Соборе Парижской Богоматери

Политики европейских стран выражают сочувствие Франции и поддерживают ее в связи с сильным пожаром, вспыхнувшим в Соборе Парижской Богоматери. Читайте далее...

ЕС подвел "Северный поток-2" под Газовую директиву

Совет Евросоюза утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на газопровод "Северный поток-2", по которому газ из России планируют доставлять в Германию по дну Балтийского моря. Читайте далее...

Смотрите, как выглядит здание посольства, на открытие которого Керсти Кальюлайд летит в Москву

Восстановленное за 20 миллионов евро охристо-желтое здание посольства Эстонии в Москве по сравнению с окружающими его, выглядящими как будто уставшими домами, кажется настоящей жемчужиной. Основательнее всего внутри здания отреставрировали бальный зал, который теперь готов для приема почти трехсот гостей. Читайте далее...

Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: водитель легкового автомобиля умер в больнице

После тяжелого ДТП, которое произошло 11 апреля на шоссе Таллинн-Тарту-Выру, двух водителей с серьезными травмами госпитализировали. Через несколько дней один из пострадавших скончался в больнице, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читайте далее...

Посольство России: ежегодник КаПо вновь запугивает жителей Эстонии

Посольство России в Эстонии прокомментировало на своей странице в Facebook выход очередного ежегодника КаПо. Читайте далее...

Состояние тяжело раненного в Таллинне полицейского стабилизировалось

Вчера, 15 апреля, в 14 часов тяжелый несчастный случай произошел в полицейском отделении на улице Казе в Таллинне, когда случайный выстрел тяжело ранил сотрудника группы быстрого реагирования. Сегодня стало известно, что состояние пострадавшего стабилизировалось. Читайте далее...

Фото: на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись грузовик и легковушка, двух человек увезли на скорой

На шоссе Таллинн-Нарва произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали два человека - водитель и пассажир легкового автомобиля. Читайте далее...

Дегтяренко: коалиция с EKRE лишит центристов голосов на европарламентских выборах

Центристы нагло втерлись в доверие к гражданам – в первую очередь, к русскому избирателю, а потом обманули доверчивых людей и заключили союз с правыми радикалами, которые считают русских «пятой колонной» и «раковой опухолью» на теле эстонского государства, пишет маардуский оппозиционный политик Николай Дегтяренко. Читайте далее...

Хитрый трюк лишил эстонские предприятия 80 000 евро