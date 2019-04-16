Фото: идеальное решение планировки двора, если в доме живут любители гриля

Когда вы думаете, где вам легче всего удается расслабиться, вы наверняка вспоминаете о морском побережье. Как хорошо было бы, если бы это волшебное ощущение моря, солнца и песка не покидало вас, даже если ваш дом находился в сотнях километров от моря?

Вот отличное решение: спроектируйте площадку для разведения костра или уголок для гриля в вашем дворе, используя вместо дощатого пола или газона песок. Таким образом можно внести немного пляжного настроения в каждый дворик, а ваши гриль-вечеринки станут еще веселее.

ФОТО: contemporist.com

Чтобы песок не разносился по всему участку, углубите зону для вашего гриль-уголка так, чтобы остальная часть двора оказалась хоть немного выше. Конечно, можно разместить все на одном уровне, но тогда, чтобы предотвратить распространение песка, придется использовать специально построенные барьеры.

Песок также может сыграть очень полезную роль: в случае опасности пожара его можно использовать для тушения огня.