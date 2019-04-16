Хитрый трюк лишил жителей Эстонии 80 000 евро

В течение марта в Эстонии был зарегистрирован 241 инцидент в кибер-пространстве, сообщил департамент агентству BNS.

Как пояснили эксперты департамента, мошенники перехватывали электронную переписку с зарубежными партнерами эстонских предприятий и в тот момент, когда надо было сделать банковский перевод денег, посылали предприятиям реквизиты подставных счетов.

По словам заведующего отделом рассмотрения инцидентов RIA (CERT-EE) Тыну Таммера, преступники поджидают нужный момент, зная, что бухгалтер предприятия или другое финансово ответственное лицо не всегда проверяет, почему партнер его предприятия вдруг решил сменить номер своего банковского счета.

«Избежать этой ловушки очень просто, достаточно напрямую связаться с партнером, используя другой канал, например, позвонить по телефону. Мы не советуем проверять достоверность данных банковского счета по электронной почте, поскольку в худшем случае эту переписку вскроют преступники, которые тут же подтвердят, что с новыми данными "все в порядке"», - пояснил Таммер.