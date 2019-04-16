Вт, 16.04.2019
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Ведущие клубы Европы начали охоту за африканским талантом

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Николя Пепе

ФОТО: Federico Pestellini / imago images / PanoramiC

Миланский «Интер» включился в борьбу за нападающего «Лилля» Николя Пепе, на которого претендует сразу несколько европейских топ-клубов, предложив за игрока около 60 миллионов евро, передает championat.com.

Как сообщает France Football, «нерадзурри» уже успели сделать французскому клубу стартовое предложение по ивуарийскому футболисту в размере € 60 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Пепе также заинтересованы такие клубы, как «Бавария», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». При этом, по информации СМИ, фаворитом в борьбе за футболиста являются мюнхенцы, сделавшие его одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 32 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 19 голов (8 из них – с пенальти) и 11 результативных передач.

Президент «Лилля» Жерар Лопес также подтвердил, что клуб расстанется со своей главной звездой: « Пепе точно уйдёт. Николя вышел на уровень игроков, которых мы не можем себе позволить. У него будет выбор».

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