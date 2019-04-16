В Финляндии пьяные пилот и бортпроводник сорвали рейс

Стражам порядка поступил сигнал, что двое мужчин из экипажа выглядят не вполне трезвыми. Согласно расписанию, рейс QR304 (по кодшеру рейс Finnair AY6003) должен был отправиться из Хельсинки в столицу Катара Доху в 9.50. Пока вылет отложен как минимум до 22.00.

Катар является мусульманской страной, придерживающейся законов шариата, и алкоголь там находится под запретом. В 2022 году в этом государстве Персидского залива должен пройти чемпионат мира по футболу, и даже на это время катарские власти отказались предоставить поблажки по части распития спиртного.