В Финляндии пьяные пилот и бортпроводник сорвали рейс

В Финляндии полиция Восточной Уусимаа подозревает второго пилота и бортпроводника катарской авиакомпании Qatar Airways в том, что они вышли на работу и находились в готовящемся к отправке самолете в состоянии алкогольного опьянения, передает Yle.
Стражам порядка поступил сигнал, что двое мужчин из экипажа выглядят не вполне трезвыми. Согласно расписанию, рейс QR304 (по кодшеру рейс Finnair AY6003) должен был отправиться из Хельсинки в столицу Катара Доху в 9.50. Пока вылет отложен как минимум до 22.00.
Катар является мусульманской страной, придерживающейся законов шариата, и алкоголь там находится под запретом. В 2022 году в этом государстве Персидского залива должен пройти чемпионат мира по футболу, и даже на это время катарские власти отказались предоставить поблажки по части распития спиртного.