Пожар в соборе Парижской Богоматери.

ФОТО: BENOIT TESSIER / REUTERS

Вечером в понедельник в соборе Парижской богоматери, одном из главных символов Франции, вспыхнул сильнейший пожар. Трагедия потрясла Францию и всю Европу. В русском сегменте интернета пытаются осознать случившееся.

Некоторые пользователи рунета заметили, что пожар почти полностью уничтожил здание собора, который был возведен еще в XII веке и пережил множество исторических потрясений. Но это не совсем так.

Нотр-Дам неоднократно перестраивался, реконструировался и восстанавливался, поэтому в первозданном виде он не сохранился до наших времен.

Например, сильный ущерб был нанесен собору во времена Великой французской революции, когда революционеры снесли с него статуи с коронами.

Россияне верят, что собор восстановят и в этот раз.

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Нотр-Дам - одна из главных достопримечательностей Франции, ежегодно его посещают миллионы туристов.

Теперь собор, вероятно, откроется для посетителей еще не скоро. В день пожара в Париже наверняка нашлись туристы, которые решили отложить посещение собора на другой день, предположили в рунете.

Россияне, которые были в Париже, выкладывают свои фотографии на фоне собора.

Некоторые пользователи признались, что мечтали посетить Нотр-Дам. Теперь осуществить эту мечту им удастся нескоро.