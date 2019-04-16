Пожар в соборе Парижской Богоматери. ФОТО: BENOIT TESSIER / REUTERS

Вечером в понедельник в соборе Парижской богоматери, одном из главных символов Франции, вспыхнул сильнейший пожар. Трагедия потрясла Францию и всю Европу. В русском сегменте интернета пытаются осознать случившееся.

не хочу видеть все эти новости про нотр дам потому что это так обостряет постоянную боль от хрупкости самых прекрасных вещей в мире. ай мин... это просто ту мач чтобы осознавать — unreliable narrator (@melancholic_ego) April 15, 2019

я верил, что кошмара не увижу.

но вот передо мной огонь собора,

смотри, как плачет небо над Парижем,

как искры к облакам взмывают роем...

ты видишь? под обрушившейся крышей

спит Нотр-Дам, пожаром усыплённый.#NotreDame pic.twitter.com/eUuInWjLGF — Кøфmа ∞ SCREAM 🇷🇺 (@voturodtosuka) April 15, 2019

это было единственное, что поразило меня в Париже год назад.

не Эйфелева башня, не Лувр,

а Нотр-Дам!

9 веков за один миг! pic.twitter.com/0tULimwcE5 — беру на карандаш (@pupsolet) April 15, 2019

Наше поколение не создаёт ровным счётом ничего величественного и красивого. Мы не разбираемся в искусстве и красоте. Все что было воспето, было построено задолго до нас. А сейчас мы своими руками убиваем все. Нотр-Дам пережил революцию, но не пережил мирное время. — странный сенсей (@AinoSanya) April 15, 2019

А теперь просто представьте, что в учебниках по истории в скором времени напишут эту ужасающую фразу: ”Нотр-Дам Де Пари сгорел в 2019 году вследствие возгорания реконструкционнвх лесов.”

До сих пор в голове не укладывается... — кøтик каликø (@thecatkaliko) April 15, 2019

Некоторые пользователи рунета заметили, что пожар почти полностью уничтожил здание собора, который был возведен еще в XII веке и пережил множество исторических потрясений. Но это не совсем так.

Нотр-Дам неоднократно перестраивался, реконструировался и восстанавливался, поэтому в первозданном виде он не сохранился до наших времен.

Например, сильный ущерб был нанесен собору во времена Великой французской революции, когда революционеры снесли с него статуи с коронами.

Чтобы вы понимали, Собор Парижской Богоматери пережил: Столетнюю войну, Жакерию, Фронду, Ришелье и Мозарини, всех Бурбонов, шесть революций и две мировые войны...



Итого: 200 лет строительства сгорело за 5 часов. #NotreDame pic.twitter.com/KzydohyKCF — she ♡ (@scenvixxtist) April 15, 2019

создавали несколько веков, а мы потеряли за пару часов.



«Суд над Жанной д'Арк, коронация Наполеона, Варфоломеевская ночь, роман Гюго. Собор видел всю историю Франции».#Paris #NotreDame pic.twitter.com/pvXmW68qLs — 🏳️‍🌈 ♡ moonlight ♡ 🏳️‍🌈 (@emilyevance) April 15, 2019

Хочу напомнить, что Нотр-Дам был основан в 1163 году, а это значит, что он простоял 856 лет, но из-за халатности людей он исчез на глазах, буквально за 3 часа



Это ли не страшно?#NotreDame pic.twitter.com/VjHeLGYReO — Твой душевный семпай (@oioisempai) April 15, 2019

Удивительно, все правда думают что соборы стоят в первозданном виде, не обрушались, не горели, не было ни революций, ни войн, а вот первый раз такое 🤦 — Чапаев (@Chapaeff) April 15, 2019

Россияне верят, что собор восстановят и в этот раз.

Ох, Нотр-Дам. Любимая книга, любимое место... Слабо утешает только одно: собор точно будет восстановлен.



В Венеции есть театр "Ла Фениче", Феникс: его восстанавливали после пожара дважды. Фениксом станет и Нотр-Дам. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) April 15, 2019

Проснулся, посмотрел фотографии уцелевшего креста Нотр Дама, снова поверил в Бога, кажется. Это все невероятно, конечно. pic.twitter.com/dm7VUL3SrK — Renat Davletgildeev (@davletgildeev) April 16, 2019

Нотр-Дам - одна из главных достопримечательностей Франции, ежегодно его посещают миллионы туристов.

Теперь собор, вероятно, откроется для посетителей еще не скоро. В день пожара в Париже наверняка нашлись туристы, которые решили отложить посещение собора на другой день, предположили в рунете.

Нотр-Дам горит. Что тут скажешь, не откладывайте посещение достопримечательностей на другой день, завтра их может и не быть( — Aviasales.ru (@aviasales) April 15, 2019

15 апреля, Париж, утро, пожилая пара туристов:

- Ну что, пойдем в Нотр-Дам?

- Да завтра сходим, куда он денется... — Нерезидент (@neresident) April 15, 2019

Россияне, которые были в Париже, выкладывают свои фотографии на фоне собора.

Мы в Рождество 2014 летели со съёмок «Холодного фронта» через Париж, дико убитые, и вместо того, чтоб поджать нормально, пошли с Щегловой в Нотр Дам, показать 8-месячной Матильде вертепы, витражи и прочее. Теперь получается, она всё это тогда первый и последний раз видела. pic.twitter.com/GFB6cReDXp — Roman Volobuev (@romanvolobuev) April 15, 2019

Некоторые пользователи признались, что мечтали посетить Нотр-Дам. Теперь осуществить эту мечту им удастся нескоро.

Нотр-Дам де Пари- 5 по счету место, которое я мечтаю посетить



У французов есть поговорка смысл которой заключается в том, что, если сгорит Нотр-Дам, то наступит конец света.



На самом деле практически ничего не пострадало... но это все равно очень трагично и я разревелась pic.twitter.com/4xQEeg1Qsb — Баба с Меркьюри| сгорела вместе с Нотр-Дамом (@venomnomnomno) April 16, 2019