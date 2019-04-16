В Эстонии частные парковки получили доступ к личным данным владельцев автомобилей

Исходя из вступившего в силу решения окружного суда, принятого 15 января этого года, Департамент шоссейных дорог в соответствии с обговоренными условиями должен выдавать частным парковкам данные владельца или пользователя автомобиля, если машина нарушает условия парковки на принадлежащей предприятию территории, пишет Postimees.
Департамент шоссейных дорог выдаст данные владельца машины частной парковке, если: автомобиль был припаркован на стоянке, где были установлены дорожные и информационные знаки с условиями парковки (включая сумму штрафа в случае нарушения), т.е. был подписан договор о парковке; договором установлены штрафные взыскания; договор был нарушен и организатор парковки после нарушения подал требование о взыскании штрафа; штраф не был оплачен; не истек срок давности требования по взысканию штрафа (как правило, три года), сообщил Департамент шоссейных дорог.
Департамент выдаст частной парковке данные дорожного регистра, если предприятие соответствует следующим условиям:
- у Департамента шоссейных дорог есть доступ к электронной инфосистеме парковки, где есть данные GPS и датированные фотографии, которые доказывают нарушения условий парковки;
- на предприятии работает специалист по защите данных, который обеспечит правильную обработку данных;
- у предприятия действующая и опубликованная политика приватности, которая дает обзор того, как предприятие обрабатывает личные данные;
- у предприятия есть регистр действий по обработке личных данных, который дает обзор того, какие личные данные, на основании чего и с какой целью предприятие использует и кому и на каком основании они их могут передать.
Департамент шоссейных дорог выдает частным парковкам, которые соответствуют условиям, личный код владельца автомобиля. Если речь идет о принадлежащей фирме машине, выдается регистрационный код владельца автомобиля.
В случае лизингового автомобиля выдается личный или регистрационный код пользователя (взявшего лизинг).
Стоит отметить, что у паркующихся есть возможность для избежания передачи данных побеседовать с организатором парковки и выплатить неустойку. Для избежания назначения штрафа следует правильно выполнять условия парковки, в том числе платить за парковку.
Ранее департамент исходил из принятого в 2012 году судебного решения, согласно которому у частных парковок не было право получать данные владельцев автомобилей.