В Эстонии частные парковки получили доступ к личным данным владельцев автомобилей

Департамент шоссейных дорог выдаст данные владельца машины частной парковке, если: автомобиль был припаркован на стоянке, где были установлены дорожные и информационные знаки с условиями парковки (включая сумму штрафа в случае нарушения), т.е. был подписан договор о парковке; договором установлены штрафные взыскания; договор был нарушен и организатор парковки после нарушения подал требование о взыскании штрафа; штраф не был оплачен; не истек срок давности требования по взысканию штрафа (как правило, три года), сообщил Департамент шоссейных дорог.