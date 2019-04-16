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Первый номер на выборах в Европарламент получила «Ээсти 200», последний - Центристская партия

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Кристина Каллас возглавляет "Ээсти 200".

ФОТО: ERIK PROZES / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Во вторник, 16 апреля, Республиканская избирательная комиссия утвердила списки кандидатов на выборах в Европарламент и распределила избирательные номера среди девяти партий.

Регистрационные номера кандидатов были выбраны методом жеребьевки, сообщает Rus.ERR.

Под первым номером пойдет партия «Ээсти 200», «Зеленые Эстонии» - вторые, Социал-демократическая партия (СДП) - третья, «Отечество» - четвертая, Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ) - пятая, партия «Богатство жизни» - шестая, Партия реформ - седьмая, Консервативная народная партия (EKRE) - восьмая, Центристская партия - девятая.

Затем избирком зарегистрировал пятерых независимых кандидатов (Эрик Оргу, Мария Кальюсте, Арго Мыттус, Харри Раудвере, Раймонд Кальюлайд) и определил их очередность. Двум независимым кандидатам - Меэлису Калдалу и отбывающему пожизненный срок за убийство Ромео Калда - было отказано в регистрации.

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