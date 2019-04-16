Первый номер на выборах в Европарламент получила «Ээсти 200», последний - Центристская партия

Затем избирком зарегистрировал пятерых независимых кандидатов (Эрик Оргу, Мария Кальюсте, Арго Мыттус, Харри Раудвере, Раймонд Кальюлайд) и определил их очередность. Двум независимым кандидатам - Меэлису Калдалу и отбывающему пожизненный срок за убийство Ромео Калда - было отказано в регистрации.