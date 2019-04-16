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  • В гараже нашли 25 кг конопли: жителя Таллинна надолго посадили в тюрьму

В гараже нашли 25 кг конопли: жителя Таллинна надолго посадили в тюрьму

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Таурис Пялль.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Харьюский уездный суд сегодня приговорил Тауриса Пялля за оборот наркотиков в крупном размере к десяти годам тюрьмы. Также Пялль должен будет покрыть государственные расходы в размере 4274 евро, сообщает Postimees.

Согласно обвинению, Пялль арендовал гараж в Мустамяэ специально для хранения марихуаны. В августе 2018 года там и обнаружили этот наркотик в огромных количествах. Кроме того, непосредственно перед задержанием он купил килограмм чистейшего кокаина.

Наркотиков, которые были в его распоряжении, достаточно для того, чтобы одурманить 45 838 человек. Уличная стоимость этого товара составила бы 650 000 евро.

Решение можно обжаловать в течение 15 дней в Таллиннском окружном суде.

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