В гараже нашли 25 кг конопли: жителя Таллинна надолго посадили в тюрьму

Согласно обвинению, Пялль арендовал гараж в Мустамяэ специально для хранения марихуаны. В августе 2018 года там и обнаружили этот наркотик в огромных количествах. Кроме того, непосредственно перед задержанием он купил килограмм чистейшего кокаина.

Наркотиков, которые были в его распоряжении, достаточно для того, чтобы одурманить 45 838 человек. Уличная стоимость этого товара составила бы 650 000 евро.