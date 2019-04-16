Женщины и дети, спасенные из ИГ.

ФОТО: DELIL SOULEIMAN / AFP

Лагерь Аль-Хол на северо-востоке Сирии бурлит от гнева и вопросов, ответы на которые никто не дает. Здесь содержатся жены и дети боевиков экстремистской организации «Исламское государство» (запрещена в России), брошенные своими мужчинами, своим кошмарным халифатом и правительствами своих стран.

Кто-то продолжает цепляться за идеологию ненависти. «Нас не победить!» - выкрикивают они вам в лицо. Другие умоляют вызволить их и отправить домой.

Пока Запад молчит, у этих женщин продолжают умирать дети.

Умм Усма, гражданка Бельгии марокканского происхождения, живет во власти собственной иллюзии, будто бы все шесть лет пребывания здесь - по большей части в ИГ - она просто помогала сирийским женщинам и детям.

Усма - бывшая медсестра. Рукой, затянутой в черную перчатку, она сжимает никаб. «Это мой выбор, - твердит она, - в Бельгии я не могу носить никаб, так что это - мой выбор». «Каждая религия что-то делала неправильно, - говорит Умм Усма, - покажите нам религию, в которой все хорошо».