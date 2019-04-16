Германия вернула Эстонии две семьи беженцев

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в этом году Германия вернула в Эстонию одну семью принятых по квоте сирийских беженцев и в ближайшее время в Эстонию вернется также семья принятых по квоте беженцев из Ирака.

«После возвращения в Эстонию эти семьи будут дальше жить здесь по действующим видам на жительство, их правовой статус не изменится», - сообщил пресс-секретарь.

Обе семьи состоят из родителей и детей, в них в общей сложности 11 человек.

Пресс-секретарь добавил, что департамент не уточняет места проживания семей и обстоятельства их отъезда или прибытия.

Возвращенные в Эстонию обладатели международной защиты связаны с тем местным самоуправлением, где они прописаны в регистре населения. Если за время пребывания вдали от Эстонии они лишились жилых площадей, государство вторично не покрывает затраты на жилье, по соглашению с местным самоуправлением вернувшимся беженцам находят новую жилую площадь. Если получившее международную защиту лицо находилось вдали от Эстонии более 90 дней, ему прекращают выплачивать любые предусмотренные государством пособия. После возвращения в Эстонию ему нужно вновь ходатайствовать о пособиях. Пользующееся международной защитой лицо имеет право на получение соответствующей потребностям помощи от местного самоуправления. Эти лица также по-прежнему имеют право на услугу опорного лица и обучение эстонскому языку.

В соответствии с принятой в 2015 году миграционной программой ЕС Эстония приняла по квоте 206 беженцев, в том числе 141 человека у Греции, 59 у Турции, а шестерых у Италии. Около ста из них покинули Эстонию. Кроме того, одна семья из пяти человек вернулась на родину.