Балфлот России отрабатывает уничтожение субмарин противника

«В ходе плановых выходов море экипажами кораблей будут отрабатываться задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, электронные пуски ракетного оружия и отражению массированного налета авиации», - сказано в сообщении пресс-службы БФ, распространенном во вторник.