Вт, 16.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Балфлот России отрабатывает уничтожение субмарин противника

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Российский флот. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Vitaly Nevar/Vitaly Nevar/TASS

Корабельные группы российского Балтийского флота (БФ) отрабатывают на учениях уничтожение подводных лодок условного противника.

«В ходе плановых выходов море экипажами кораблей будут отрабатываться задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, электронные пуски ракетного оружия и отражению массированного налета авиации», - сказано в сообщении пресс-службы БФ, распространенном во вторник.

По данным штаба флота, в учениях задействованы несколько корабельных групп. Одним из этапов учений станет высадка морского десанта на необорудованное побережье.

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