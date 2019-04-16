Балфлот России отрабатывает уничтожение субмарин противника

Корабельные группы российского Балтийского флота (БФ) отрабатывают на учениях уничтожение подводных лодок условного противника.
«В ходе плановых выходов море экипажами кораблей будут отрабатываться задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, электронные пуски ракетного оружия и отражению массированного налета авиации», - сказано в сообщении пресс-службы БФ, распространенном во вторник.
По данным штаба флота, в учениях задействованы несколько корабельных групп. Одним из этапов учений станет высадка морского десанта на необорудованное побережье.