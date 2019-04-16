Галерея: избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в Европейский парламент

Путем жеребьевки также определились регистрационные номера баллотирующихся по спискам партий и независимых кандидатов, сообщил BNS пресс-секретарь комиссии. В европарламент баллотируются девять партий и пять независимых кандидатов, всего 66 кандидатов.

Комиссия не стала регистрировать двух независимых кандидатов. «Не зарегистрирован Меэлис Калдалу, поскольку он не внес залог в срок. Кроме того, через уполномоченного представителя документы представил отбывающий тюремный срок Ромео Калда, который по закону не может баллотироваться на выборах», - сказал председатель комиссии Меэлис Ээрик.

Кандидаты от партии Eesti 200: Лаури Хуссар, Кристина Каллас, Маргус Цахкна, Лийна Нормет, Игорь Таро, Трийн Сааг, Каупо Кутсар, Кристийна Тыниссон и Марек Рейнаас.

Кандидаты от Партии зеленых: Эвелин Ильвес, Пеэп Мардисте и Зюлейха Измайлова.

Кандидаты от Социал-демократической партии: Марина Кальюранд, Свен Миксер, Ивари Падар, Эйки Нестор, Катри Райк, Трийн Тоомесаар, Марианне Микко, Моника Хауканымм и Индрек Таранд.

Кандидаты от Isamaa: Рихо Террас, Юри Луйк, Виктория Ладынская-Кубиц, Тынис Лукас, Михаил Лотман, Кятлин Кулдмаа, Тармо Круузимяэ, Урмас Рейнсалу и Тунне-Вялдо Келам.

Кандидат от Объединенной левой партии — Юлия Соммер.

Кандидаты от партии «Богатство жизни»: Артур Тальвик, Лаури Тынспоэг и Михкель Кангур.

Кандидаты от Партии реформ: Андрус Ансип, Таави Рыйвас, Урмас Паэт, Марис Лаури, Калле Паллинг, Йоко Алендер, Вилья Тоомаст, Айрис Мейер и Ханно Певкур.

Кандидаты от Консервативной народной партии: Март Хельме, Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Анти Пооламетс, Пеэтер Эрнитс, Тойво Таса, Майдо Пайо, Урмас Рейтельманн и Яак Мадисон.

Кандидаты от Центристской партии: Яна Тоом, Энн Ээсмаа, Ааду Муст, Вадим Белобровцев, Аннели Отт, Эрки Сависаар, Андрей Коробейник, Таави Аас и Игорь Грязин.

Независимые кандидаты: Эрик Оргу, Харри Раудвере, Раймонд Кальюлайд, Арго Мыттус и Мария Кальюсте.

Кандидаты имеют право в течение последующих трех дней снять свою кандидатуру.